Бритый или бородатый? Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин. Такое мнение высказали 69% участниц опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 22% опрошенных признались, что предпочитают мужчин с легкой щетиной, а 11% – с короткой бородой. Еще 9% россиянок высказались за мужчин с усами, а для 7% наличие или отсутствие растительности на мужском лице не имеет значения.

Как показал опрос ВЦИОМ, у 9% опрошенных с фразой "человек с бородой" ассоциируется старик или дедушка, 8% сразу вспоминают о моде на бороды, а для 4% наличие бороды – признак неопрятности.

Согласно результатам исследования, самыми известными "бородачами" россияне считают Карла Маркса (так ответили 24% респондентов), Льва Толстого (19%) и Владимира Ленина (13%). Если люди в возрасте 60 лет и старше в первую очередь называли коммунистических лидеров: Карла Маркса (37%) и Фридриха Энгельса (10%). то для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет главные бородатые знаменитости – это Лев Толстой (12%) и Тимати (8%).

По данным ВЦИОМ, 93% россиян мужского пола никогда не носили длинную бороду, а 76% – короткую бороду. На вопрос, почему они решили отпустить бороду, бородатые мужчины чаще всего отвечали, что им было лень бриться (35%) или что они так привыкли (30%). Некоторые сказали, что борода делает их привлекательнее (16%) и солиднее (10%).

Ранее 82% россиян признались специалистам ВЦИОМ, что не любят фотографироваться. При этом 47% опрошенных, главным образом женщины, заявили, что им не нравится, как они получаются на снимках. Только 16% респондентов сказали, что любят быть в прицеле фотокамеры. Кроме того, по данным ВЦИОМ, чаще других поклонниками фотосессий оказывались активные интернет-пользователи (19%) и жители городов-миллионников (24%).