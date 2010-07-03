Эксперты объяснили, почему большинство россиян не любят фотографироваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Директор центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева прокомментировала Москве 24 результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян не любят фотографироваться. По ее словам, страх перед камерой у многих связан с возможной негативной оценкой снимков в социальных сетях.

"Проблема в том, что есть вторжение в личное пространство, и люди переживают, что оценка социума будет негативной, и это как-то повлияет на их внутренний или внешний мир", – считает эксперт.

В свою очередь, фотограф Владимир Широков дал советы, как сделать так, чтобы отлично выглядеть в кадре.

"Нужно использовать для съемки дневной свет, потому что дневной свет – самый украшающий лицо свет. Нужно искать тень, если вы на улице, а если вы дома, то встаньте у окна и фотографируйтесь", – говорит Широков.



Владимир Широков Фотограф Человек должен быть максимально естественен. Позы – это фальшь, это выдумано и некрасиво, а естественность в кадре – это всегда очень красиво.

Ранее результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что большинство россиян − 82% − не любят фотографироваться.



При этом 47% опрошенных, главным образом женщины, заявили, что им не нравится, как они получаются на снимках. Только 16% респондентов сказали, что любят быть в прицеле фотокамеры. Чаще других так отвечали женщины (19%), молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (34%) и от 25 до 34 лет (20%). Кроме того, по данным ВЦИОМ, чаще других поклонниками фотосессий оказывались активные интернет-пользователи (19%) и жители городов-миллионников (24%).

70% респондентов рассказали, что фотографируют или фотографируются с разной периодичностью: не менее одного раза в полгода (41%), несколько раз в месяц (20%), несколько раз в неделю (8%), почти каждый день (1%). А 29% участников опроса, напротив, заявили, что не фотографируются.

Как выяснили специалисты ВЦИОМ, россияне обычно делают снимки при помощи смартфона (82%), реже – на цифровую камеру (15%). Исследование также показало, что 67% опрошенных в течение последних двух лет вообще не печатали для себя семейные фотографии. Чаще всего россияне предпочитают публиковать снимки в соцсетях ВКонтакте (59%), "Одноклассники" (49%) и Instagram (44%).



