"Делай шаг вперед": хозяева барбершопов – о тонкостях работы и книгах, повлиявших на успех

Путь многих людей состоит из прочитанных книг, герои или цитаты из которых навсегда "отпечатались" в голове и невольно руководят мыслями и поступками. А какие произведения помогают успешным бизнесменам? Три владельца московских барбершопов рассказали корреспонденту портала Москва 24 о книгах, повлиявших на образ мышления и вдохновивших на реальный успех.

Павел Ашихин: 12 нот "Парфюмера" и движение от общего к частному

Force

После окончания университета Павел четыре года работал в офисе, занимался регистрацией товарных знаков. С одной стороны, работа была интересной. Но с другой, изо дня в день приходилось делать одно и то же, сдерживать себя в рамках. В какой-то момент Павел пришел на работу и подумал: "Да ну на фиг!", после чего ушел в свободное плавание. Спустя несколько месяцев он решил узнать, как работает бизнес барбершопов, и устроился администратором в один из салонов. Узнал. И через полгода создал с друзьями свой барбершоп, который уже четыре года успешен на рынке.

Фото: личный архив

"Когда я стал размышлять о книгах, которые на меня повлияли, первым делом подумал о Джобсе (книга "Стив Джобс", биография сооснователя корпорации Apple Inc, автор Уолтер Айзексон). Для меня он был основоположником в плане идейных вдохновений, потому что Стив был жуткий идеалист. На его примере захотелось создать свой собственный бизнес. Размышляя, чем бы заняться, я подумал о том, что уже давно созданы крутые мужские парикмахерские, куда ходят крутые ребята. Я же на тот момент стригся у обычной бабушки за копейки. Захотелось сделать хороший барбершоп, но не просто ради того, чтобы открыться и зарабатывать деньги, а именно для себя, чтобы просто приходить и кайфовать как клиент.

Или взять хотя бы Шерлока Холмса (я читал его еще в детстве), который тоже был идеалистом по своей натуре и докапывался до каждой мелочи. Он всегда шел от общего к частному. Например, когда идет спор между Холмсом и Ватсоном о том, вращается ли Земля вокруг Солнца или наоборот, Холмс отвечает: "Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца... Но мне в моем деле это не пригодится!". Так и я на примере от общего к частному: взял все парикмахерские, учел недостатки и постарался исключить их из своей. А на все предостережения знакомых о том, что барбершопов уже много и бизнес загнется, я отвечал, что я – идеалист и доведу парикмахерскую до высшего уровня.

Смотря на свою команду со стороны, я также вспоминаю роман "Парфюмер" Патрика Зюскинда.

В книге главный герой собирал 12 нот для создания идеального аромата. Так же и я собирал лучших мастеров.



На работу я беру не всех, каждого выискиваю, тщательно подбираю. Первое, на что я смотрю: человек должен располагать к себе чисто внешне, быть ухоженным, опрятным. Это важно, потому что клиенты, когда записываются, смотрят на фотографию мастера на сайте, встречают "по обложке". Потом начинаешь с потенциальным сотрудником разговаривать. Иногда бывает – симпатичный парень, а открывает рот, и ты понимаешь, что с ним не о чем общаться, либо он молчит, либо очень дерзкий. Все-таки эта профессия предполагает общение с человеком на протяжении 45 минут, и если мастер зажатый, клиенту становится не по себе, ведь он пришел расслабиться. Учитывая эти факторы и, конечно же, умение мастера хорошо стричь, бывает, приходится искать одного человека вплоть до полугода.

Фото: личный архив

Почему-то еще вспомнил про "Портрет Дориана Грея" (автор Оскар Уальд), где молодой герой любуется своим изображением в зеркале и хочет навсегда сохранить свою молодость и красоту. Ведь к нам приходит много ухоженных, аккуратно одетых ребят, покупают косметику для ухода за волосами, лицом. Если вспомнить, как раньше выглядели парикмахерские (с потертыми диванами, старыми журналами, плакатами "Шварцкопф" на стенах и администратором, которая рассказывала по телефону, что оставила борщ на плите), становится страшно. Посещая такие заведения, я всегда думал, зачем мне надо знать, что она сварила и какого цвета белье купила? Почему нет реального места для мужика, куда он может прийти и нормально пообщаться с другим мужиком, совмещая это со стрижкой в комфортной обстановке?

О чем в барбершопах говорят мужчины? Да как обычно, о спорте, о женщинах... Кто новую машину купил, кто работу сменил. Некоторые любят поставить виниловую пластинку или поиграть в приставку, пока ожидают своей очереди.



Клиентам приятно общаться с мастерами. Многие из наших сотрудников совмещают работу с другой деятельностью. Например, есть брейкдансер, боец ММА, видеооператор, фотограф, преподаватель капоэйры, как и те, кто отучился по профессии парикмахера в колледже. Люди очень разносторонние, необычные и креативные.

Конечно, есть момент, когда мастера вырастают и уходят. За последний год у меня ушло пять мастеров, это очень сложно, но, с другой стороны, это показатель успеха, ведь все мастера открыли свои салоны. Для меня это рост, буду находить новых амбициозных ребят.

Елизавета Соколова: "45 татуировок менеджера" и следование собственному пути

Barbarella

Основательница барбершопа Barbarella, Елизавета Соколова, шесть лет отработав пиарщиком в крупной корпорации, решила пойти путем своего сердца и начала стричь мужчин. Сначала учеба, потом работа подмастерьем, еще через год – первая девушка-мастер в мужском коллективе. И вот уже как 1,5 года она является владелицей первого барбершопа в Москве, где работают исключительно девушки.

Фото: личный архив

"Хотелось бы рассказать о книге, которую я прочитала год назад – "45 татуировок менеджера" Максима Батырева. Мне посоветовал ее один из поставщиков косметики, который когда-то проводил у нас тренинг по продажам и рассказал, что эта книга разделила его жизнь на "до" и "после". По сути, я начала читать книгу уже в процессе ведения бизнеса, поэтому она наложилась на мой собственный опыт и помогла глубже посмотреть на какие-то аспекты управления коллективом, особенно в период его роста, а также понять, что такое естественное лидерство.

Один из любимых тезисов в этой книге – "если не знаешь, что делать, делай шаг вперед".



Чужой опыт не поможет, и можно сколько угодно впитывать теоретическую информацию и строить стратегии, но живые процессы никто не отменял. Если посмотреть на бизнес-план, с которого мы начинали, он был абсолютно "игрушечным", и сейчас от него осталось процентов пять. Это нормально, ведь на каждом уровне у тебя возникают качественно новые ситуации, и ты опять сталкиваешься с чем-то неизвестным. Главное – делать то, что тебе кажется правильным в этой ситуации. И даже если допустишь ошибку, это все равно опыт.

Другая мудрость из этой книги, ставшая для меня буквально открытием, звучит как "то, что очевидно для тебя, не очевидно для других людей". Одной из моих ошибок на стадии запуска и первого полугода существования бизнеса было уравнивание всех под себя. Мне казалось, что то, что делаю я, настолько естественно и легко, что остальные могут так же. В итоге цену за мужскую стрижку мы сделали одинаковую для всех мастеров. Это вылилось в неравномерное распределение потока клиентов: ко мне они шли толпой, а у остальных сотрудников все было очень медленно, со скрипом. И я все ждала: ну вот сейчас пойдет, уже скоро..., а в какой-то момент спустя полгода мы приняли решение сделать три уровня цен для разных мастеров, и тогда сразу пошел рост.

Еще одним удивительным фактом для меня было то, что порой людям нужно объяснять простые вещи (вплоть до того, чтобы написать администраторам рабочую инструкцию со скриптами, как общаться по телефону и встречать гостей). Вот так всего одна фраза из этой книги открыла мне глаза на многие вещи, я не ленюсь что-то объяснять сотрудникам, делать инструкции, показывать примеры, начала смотреть на них по-другому. Понимать, что они – не я.

Фото: личный архив

Другая, довольно редкая, не изданная популярными бизнес-изданиями книга, – "Как продать лобстера", написана американцем Биллом Бишопом. Здесь представлены маркетинговые кейсы – новеллы, каждая из которых описывает определенный аспект бизнеса.

Одна из новелл очень помогла мне в плане позиционирования, заранее решить для себя, кто ты: масс-маркет или продукт для гурманов. Все-таки мы – нишевое заведение, нам не нужны все, нам нужны свои.



Еще одна действительно вдохновившая меня притча из этой книги рассказывает об амбициозном предпринимателе, который старался максимально быстро развить свой бизнес, минуя естественные процессы. В книге была метафора о том, что невозможно, чтобы крохотные саженцы превратились в высокий лес за одну ночь. Нетерпение – свойственная мне черта, поэтому на определенном этапе у меня было колоссальное искушение форсировать все процессы. Но, по сути, нужно было скрупулезно и терпеливо отшлифовывать все текущие процессы до той стадии, пока они не станут самостоятельными. Притча из книги про лобстера дала мне понять, что нужно лелеять каждое деревце, прежде чем оно начнет расти стремительно, и появится лес.

Скоро нам будет полтора года с момента открытия, и я понимаю, что мы только-только пустили корни, и нужно дать время всему этому разрастись пышным цветом и не пытаться бежать впереди паровоза.

Третья книга – художественная, роман "Источник" (автор Айн Рэнд). Это история про путь человека, где главный герой, архитектор, находится вне шаблонов, вне общества. Он следует только пути своего сердца, несмотря на то, что никто не разделяет его взглядов. Он – новатор.

В главном герое я во многом увидела себя, потому что он продвигает свое видение, не соотнося его с опасениями окружающих людей, его это не волнует. Он решил, что делает так, и абсолютно самобытен, и гениален в этом.



Также и я на первых порах сталкивалась с огромным количеством критики, в том числе и высмеиванием. Самым частым вопросом, который мне задавали, был: "А будут ли они стричь голые?", ведь это барбершоп с мастерами-девушками. Зачастую комментарии были унизительными, хотя мне и удавалось остроумно парировать. Многие пытались обесценить мои достижения, как-то поддеть. Был большой риск, что не получится, потому что вытянуть такую концепцию можно было или с большими деньгами, или эмоциональными энергоусилиями. Мы это сделали при минимальных вложениях, за счет вдохновения и энтузиазма. Были люди, которые меня поддержали, и я как герой романа верила в идею несмотря ни на что.

Благодаря этому за полтора года нам удалось накопить авторитет и репутацию".

Андрей Шубин: "Стратегия голубого океана" и игнорирование обстоятельств

Boy Cut

Андрей Шубин преподнес идею создания барбершопа своим напарникам Назиму Зейналову и Александру Гудкову, подглядев ее в Европе. Бывшие однокурсники ВШБ МГУ Андрей и Назим периодически обсуждали различные бизнес-идеи, но когда Шубин рассказал о парикмахерской в Лондоне с кирпичными стенами, мужским коллективом и брутальной обстановкой, глаза загорелись у обоих. Несмотря на то, что ребята находились в начале карьерного пути, работая в крупных западных компаниях, было принято решение о том, что корпоративный путь закончен, пора уходить в бизнес. Барбершоп Boy Cut стал одним из первых в Москве, и на сегодняшний день количество салонов уже достигло шестнадцати по всей России.

Фото: личный архив

"Первая книга – "Стратегия голубого океана", ее написали два профессора европейской бизнес-школы INSEAD, Ким Чан и Рене Моборн. В книге рассматривается конкурентный рынок, который зачастую представляет собой "красный" океан (такую аллегорию проводят авторы). Он "полон крови", потому что все друг с другом борются, стараются уничтожить и скомпрометировать, идет борьба за клиента и выручку. А стратегия "голубого" океана – это подход, который позволяет создать новый спрос. Здесь вам не нужно ни с кем бороться и конкурировать, вы предлагаете людям нечто новое.

Эту книгу я прочитал через год после того, как мы открыли первую парикмахерскую, и нашел в ней отклик, потому что наш барбершоп на 100% иллюстрирует стратегию голубого океана.



Мы не придумали ничего нового, не изобрели стрижки или сам факт того, что людям нужно куда-то ходить для того, чтобы постричь голову или бороду. Все те же кресла, ножницы, машинки, но просто по-иному завернуто, иначе преподнесено – мы создали спрос, которого раньше не было. По факту, мы делаем то же самое, но ни с кем не конкурируем. Можно открываться в одном доме с салоном красоты, даже с тремя салонами: и у нас, и у них все будет нормально.

Вторая книга, которая мне очень понравилась, – "Шантарам" (автор Грегори Дэвид Робертс), это уже из художественной литературы. Конечно цепляет то, что она основана на реальных событиях, и действительно впечатляет, какую жизнь прожил человек. Пусть даже что-то приукрашено и видоизменено, но все равно ключевые события сохранены. Мне кажется, очень часто в жизни, когда что-то не получается, мы ссылаемся на обстоятельства, на окружение: и босс – придурок ("хочу на другую работу"), и коллеги – идиоты ("в другом месте будет лучше"), и жена не понимает... Как-то так все устроено у нас в голове.

В книге очень хорошо показана ситуация, когда из обстоятельств человеку ничего не благоволило, хуже уже не придумаешь: он осужден на много лет и вынужден бежать не просто в другую страну, но в другой мир. Тем не менее, с новым именем, вдали от семьи, уже будучи взрослым, человек заново строит свою жизнь: обретает новых друзей, новую работу (неважно, хорошая она или плохая), он устраивается в этом обществе.

Для меня была ценная иллюстрация того, что важно не винить обстоятельства, а больше думать о том, что ТЫ можешь сделать. Ориентироваться на результат и на собственные цели, нежели на то, что "я сегодня не выспался" или "погода не очень".



У нас работает много мастеров, все они совершенно разные, с разным бэкграундом и образованием. Какие-то вещи приходится объяснять и прививать даже взрослым людям. Вначале у нас была достаточно серьезная проблема, когда мастера считали, что обстоятельства могут быть причиной невыхода на работу. Человек мог позвонить за пять минут до начала рабочего дня и сказать: "Слушай, я сегодня не выйду, у меня температура".

Большое количество раз мне приходилось объяснять людям, что такой подход неприемлем, в том числе оперируя своим опытом работы в крупной компании: "У тебя полная запись, десять клиентов, они спланировали свой день, и поверь, они куда более занятые ребята, чем ты. Как самочувствие может позволить тебе подвести десять взрослых людей?" И вот, с течением времени удалось этот момент перестроить, и люди начали понимать, что это важно, и нельзя просто так взять и объяснить обстоятельством любую ситуацию. Ты должен быть выше.

Фото: личный архив

Свой рассказ хотелось бы завершить книгой, которая сильно впечатлила меня в детстве, – это "Капитанская дочка" Александра Пушкина. И запомнилась даже не столько сама история или конкретный персонаж, а одна реплика героя. Это происходит, когда становится понятно, что главного героя раскроют, и что он не тот, за кого себя выдает. Пугачев, отвечая на вопрос, зачем он это делает и всех обманывает, говорит такую фразу: "Чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!"

Эта фраза закрепилась у меня с детства, а позже я уже стал ее осмыслять, перекладывать на реальную жизнь. Пришло понимание того, что нужно жить полной жизнью, ведь никто из нас не знает по-настоящему, сколько каждому отведено и как сложится жизнь. Столько вокруг рисков и опасностей, но жизнь одна, и лучше каждый день стараться напиться "живой крови", чем пытаться жить вечно, но быть осторожным, оторванным от реальности, замкнутым, вакуумным, лишь бы только никто не навредил. Этот подход нашел отклик в моей душе не только в рабочих подходах, но и в жизненных.

Наталья Лоскутникова