Для горожан старшего поколения пройдет ярмарка вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре занятости "Моя карьера" 12 сентября пройдет ярмарка вакансий для горожан старшего поколения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В ярмарке вакансий "Территория карьеры. 50+" примут участие более 20 организаций, среди них – Государственная галерея, "Мосгортранс", Централизованная библиотечная система, торговые сети и другие компании.

Посетители смогут лично пообщаться с работодателями, узнать о размере заработной платы, о возможностях дополнительного образования и о карьерном росте. Также в рамках ярмарки все желающие смогут пройти собеседование.

Мероприятие начнется в 13:00. Для участия необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте "Моя карьера".

Услугами центра "Моя работа" пользуются и трудоустроенные жители столицы старше 50 лет, которые хотят не только сохранить свою работу, но в перспективе получить повышение в должности. Специалисты центра консультируют по вопросам профессиональной переподготовки, освоению новых специальностей, помогают подобрать подходящие вакансии.

В программе обучения – более 50 образовательных курсов по различным направлениям деятельности. В их числе – компьютерное 3D-моделирование, менеджмент по рекламе, управление закупками, озеленение и ландшафтный дизайн.

Флагманский центр "Моя работа" принимает горожан с апреля. Он находится в доме № 38, строение 1 на улице Щепкина. Уже в этом году в Москве планируют открыть еще три таких центра. Они бесплатно помогут москвичам, у которых есть сложности с трудоустройством, подобрать подходящие вакансии.

