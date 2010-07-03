Для горожан старшего поколения пройдет ярмарка вакансий

10:56
10:56
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре занятости "Моя карьера" 12 сентября пройдет ярмарка вакансий для горожан старшего поколения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В ярмарке вакансий "Территория карьеры. 50+" примут участие более 20 организаций, среди них – Государственная галерея, "Мосгортранс", Централизованная библиотечная система, торговые сети и другие компании.
Посетители смогут лично пообщаться с работодателями, узнать о размере заработной платы, о возможностях дополнительного образования и о карьерном росте. Также в рамках ярмарки все желающие смогут пройти собеседование.
Мероприятие начнется в 13:00. Для участия необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте "Моя карьера".
Услугами центра "Моя работа" пользуются и трудоустроенные жители столицы старше 50 лет, которые хотят не только сохранить свою работу, но в перспективе получить повышение в должности. Специалисты центра консультируют по вопросам профессиональной переподготовки, освоению новых специальностей, помогают подобрать подходящие вакансии.
В программе обучения – более 50 образовательных курсов по различным направлениям деятельности. В их числе – компьютерное 3D-моделирование, менеджмент по рекламе, управление закупками, озеленение и ландшафтный дизайн.
Флагманский центр "Моя работа" принимает горожан с апреля. Он находится в доме № 38, строение 1 на улице Щепкина. Уже в этом году в Москве планируют открыть еще три таких центра. Они бесплатно помогут москвичам, у которых есть сложности с трудоустройством, подобрать подходящие вакансии.
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