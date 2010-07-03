Более 13 тысяч москвичей старшего поколения обратились в центр "Моя работа"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 13 тысяч горожан старшего возраста обратились в первый флагманский центр занятости "Моя работа", который открылся в апреле 2019 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты центра консультируют по вопросам профессиональной переподготовки, освоению новых специальностей, помогают подобрать подходящие вакансии. Благодаря поддержке кураторов свыше 3,3 тысячи москвичей старшего поколения смогли найти новую работу. Еще 20 человек, получив консультации по самозанятости, открыли собственное дело.

Услугами центра "Моя работа" также пользуются трудоустроенные жители столицы старше 50 лет, которые хотят не только сохранить свою работу, но в перспективе получить повышение в должности. Помимо этого, центром заинтересовались работодатели, которые хотят повысить квалификацию сотрудников. Заявки на участие своих работников в курсах и тренингах по профессиональной переподготовке или повышению квалификации уже подали 33 компании.

Как пояснили в центре занятости "Моя работа", "каждому человеку назначается куратор, который подбирает подходящие варианты работы с учетом имеющихся профессиональных навыков, образования и пожеланий". Специалист "консультирует человека и ведет его до момента трудоустройства", добавили представители центра, уточнив, что в базе вакансий насчитывается около 100 тысяч предложений.

В программе обучения – более 50 образовательных курсов по различным направлениям деятельности. В их числе – компьютерное 3D-моделирование, менеджмент по рекламе, управление закупками, озеленение и ландшафтный дизайн.

Флагманский центр "Моя работа" принимает горожан с апреля. Он находится в доме № 38, строение 1 на улице Щепкина. Кроме того, уже в этом году в Москве планируют открыть еще три таких центра. Они бесплатно помогут москвичам, у которых есть сложности с трудоустройством, подобрать подходящие вакансии.

С июня в столице также действует центр занятости "Моя карьера", расположенный на улице Сергия Радонежского. Туда могут обратиться соискатели с особыми потребностями, например, семьи с низким доходом, люди с ограниченными возможностями здоровья, мамы в декрете, а также горожане предпенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что за лето центр занятости "Моя карьера" посетили более 19 тысяч горожан. Новые должности получили свыше 1,5 тысячи человек. В рамках сервиса "Работа есть" с центром сотрудничают крупные компании, торговые сети и известные бренды.