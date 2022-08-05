Синоптик спрогнозировал жаркую погоду в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В предстоящие выходные в Москве ожидается жаркая погода. При этом в субботу, 6 августа, жара будет аномальной. Об этом рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью RT.
По его словам, 6 августа столбики термометров поднимутся до 30–33 градусов. В субботу осадков не ожидается.
"Но с субботы на воскресенье на подходе будет атмосферный фронт со стороны Санкт-Петербурга. В воскресенье после 14:00 по московскому времени холодный фронт подойдет к Москве", – отметил Варакин.
Он рассказал, что из-за этого 7 августа в столице ожидается гроза, местами пройдет град. Шквалистый ветер будет дуть со скоростью 18–23 метра в секунду.
Варакин добавил, что дальше, в течение пяти дней, в Москве не ожидается жары.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что 5 и 6 августа воздух в столичном регионе может прогреться до 34 градусов. По предварительным расчетам синоптиков, пятница и суббота могут оказаться на втором месте в списке самых жарких дней для этих дат за всю историю метеонаблюдений.
В столице обещают рекордную температуру до 32 градусов
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