Военным пенсионерам пересчитают выплаты в случае участия в СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Лица, находящиеся на пенсии после службы в силовых структурах РФ и заключившие контракт на военную службу, в том числе в зоне спецоперации, смогут претендовать на повышенные выплаты. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Отдельные категории пенсионеров, заключившие контракт на прохождение военной службы, в том числе для участия в специальной военной операции, после окончания этой службы смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа", – следует из документа.

В числе тех, кто может претендовать на повышенные выплаты, – находящиеся на пенсионном обеспечении военные, пожарные, сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов России и других силовых структур страны.

Для получения повышенной пенсии гражданам будет необходимо подать рапорт в свое ведомство.

До этого кабмин постановил увеличить оклады военнослужащих и сотрудников некоторых силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года. Во время повышения оплаты труда ее размеры будут округляться до рубля в сторону увеличения.



Будущие контрактники рассказали о том, что их побудило отправиться в зону СВО