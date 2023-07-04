Будущие контрактники объяснили, зачем они записываются добровольцами на СВО

Фото: 123RF/bumbledee

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали, что намереваются отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) для того, чтобы защищать Родину.

"У меня отец военным был, я сам военный, служил срочную службу, служил по контракту, сейчас еще контракт хочу продлить. Доблесть России, всех, все защищаем. Иду не первый раз", – рассказал один из посетителей пункта.

Мужчина добавил, что беспокоится за друзей, которые остались в зоне СВО. Он поддерживает связь и помогает им.

Другой пришедший в пункт рассказал, что решил подписать контракт с Минобороны РФ, так как это, по его мнению, является наиболее эффективной помощью стране.

"Родину защищать, работал в московской полиции пять лет. <…> Принял для себя вот такое решение, что надо Родину защищать. Сейчас такое время, внутренний голос говорит, что сейчас можно более эффективно помочь на передовой, чем отсиживаться тут", – отметил он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, дом № 5, строение 1, он работает с 09:00 до 20:00.

Узнать дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее сообщалось, что группа военнослужащих, подписавших контракт, отправились из столичного пункта отбора в Москве на военную службу. Один из добровольцев рассказал, что его родные и близкие отнеслись к решению отправиться в зону СВО нормально и верят в то, что все наладится.

Другой мужчина из Мордовии заявил, что считает своим долгом защитить Родину, чтобы его дети могли жить в мирное время. Еще один доброволец рассказал, что его родители – патриоты и посчитали его решение правильным.



Будущие контрактники рассказали о том, что их побудило отправиться в зону СВО