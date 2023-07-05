В ГД усомнились в идее установки в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Идея об установке в аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании бесперспективна, хотя и преследует благие цели, заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает RT.

"К сожалению, от тех проблем, которые есть на сегодняшний день у человечества, вряд ли можно избавиться стендами и какой-то дополнительной социальной рекламой. Ведь наркомания далеко не самая большая проблема. Есть проблемы ВИЧ, СПИД, абортов и так далее", – сказала депутат.

По ее мнению, такие стенды нагрузят аптеки лишними затратами, но не добьются эффекта. Бессараб признала пользу социальной рекламы для молодых людей, однако добавила, что такие инициативы необходимо реализовывать не в аптеках.

Информационные стенды о вреде наркотиков в аптеках призвал устанавливать депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам Милонова, подобная практика установки информационных стендов показала результаты в некоторых регионах страны. Там наркозависимые смогли найти способы лечения.

Он также добавил, что затраты по созданию и установке стендов готовы взять на себя волонтерские, общественные и некоммерческие организации, что не повлечет дополнительных затрат для государства.

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