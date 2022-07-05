Госдума во II чтении приняла законопроект об ответственности за опасное вождение

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Депутаты Государственной думы РФ приняли во II чтении законопроект об ответственности автомобилистов за опасное вождение при повторном нарушении правил дорожного движения.

Документ предусматривает введение наказания в виде штрафа до 250 тысяч рублей для водителей, повторно осуществлявших опасное вождение без прав. Также для них предлагается ввести наказание в виде лишения свободы до одного года с лишением права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности сроком до двух лет.

Для водителей, повторно севших за руль при наличии судимости за смертельное ДТП или оставление места происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, предлагается ввести штраф до 300 тысяч рублей. Также документ предполагает для них наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет либо принудительных работ на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

По словам одного из авторов инициативы Ирины Яровой, целью законопроекта является сбережение жизней пешеходов, водителей и пассажиров. Кроме того, реализация инициативы позволит сократить количество правонарушений и преступлений.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал внести поправки в два законопроекта, направленные на ужесточение наказания за вождение без прав. В середине июня документы были приняты в I чтении. Так, за повторное управление транспортным средством без прав будет грозить штраф вплоть до 100 тысяч рублей.

Если же человек ранее привлекался по части 4 статьи 12.7 КоАП, то ему будет грозить уже уголовная ответственность с возможностью лишения свободы до одного года.

