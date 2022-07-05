Врач предупредила об опасности использования скраба для лица в жару

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Агрессивные косметологические процедуры для лица, например, механические чистки лица, пилинги, фототерапия, термоактивные маски, скрабирование, лучше не делать в жару, так как они могут травмировать кожу и привести к воспалительному процессу. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Врач-дерматовенеролог, заведующая отделением в филиале "Черемушкинский" Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Наталья Меркулова рассказала, что демодекоз возникает из-за размножения клеща рода Demodex.
"Излюбленной локализацией является кожа лица, богатая сальными железами. При воздействии таких факторов, как жара, использование "гормональных" мазей, снижение иммунитета, провоцируется воспаление кожи и размножение демодекса. Имеет значение и генетическая предрасположенность", – пояснила Меркулова.
По ее словам, в зоне риска развития воспаления находятся светлокожие мужчины и женщины средних лет. При этом специалист отметила, что значение имеет генетическая предрасположенность к вульгарным угрям, себорейному дерматиту.
Врач рекомендовала склонным к появлению воспалений людям меньше времени проводить на солнце, выходя на улицу утром и вечером. Меркулова посоветовала при появлении воспалений обратиться за консультацией к врачу-дерматовенерологу.
Ранее врач-дерматолог Елена Скорогудаева назвала типы людей, которым нельзя загорать на солнце. По ее словам, время пребывания человека на солнце зависит от его внешнего типа по шкале Фитцпатрика. Так, больше всего подвержены негативному влиянию солнца люди с розовой кожей, голубыми глазами и светлыми или рыжими волосами.
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