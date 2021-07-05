Мясников назвал простой способ продлить жизнь

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников привел самый простой способ продления жизни.
По его словам, физическая активность способна укрепить здоровье любого человека, в том числе и больных онкологией.
"Раковый больной лежит в постели и уже не встает. Если же он делает определенные упражнения, то живет дольше", – заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Он пояснил, что для поддержания формы необязательно посещать фитнес-клуб.
"Откажитесь от лифта! Вам надо пойти куда-то? Идите пешком. Хотя бы пять километров в день нужно пройти. Вы должны больше стоять, не сидеть", – посоветовал врач.
Мясников уточнил, что бег, плавание и другие виды физической активности являются особенно полезными и заслуживают самого пристального внимания.
Ранее Мясников сообщил, что грибы могут представлять опасность для организма человека. Он отметил, что во многих странах шампиньоны выращивают в искусственной среде. При этом лесные грибы не собирают и не употребляют в пищу. По словам Мясникова, в грибах есть те же витамины, что и в овощах, но они исчезают при термической обработке.
"Доктор 24": какая физическая активность полезнее
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