Ученые обнаружили у попкорна антираковые свойства

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Ученые из Университета Скрантона обнаружили у попкорна свойства, снижающие риск возникновения некоторых онкологических заболеваний, сообщает "Мир 24".

Специалисты пришли к выводу, что в попкорне содержится большое количество полифенолов, которые защищают клетки организма от повреждений, улучшают кровообращение и способствуют правильному пищеварению.

Также некоторые исследования показывают, что полифенолы могут снизить риск развития некоторых видов рака, в том числе предстательной и молочных желез, отметили ученые. По их словам, полифенолы способны блокировать ферменты, с помощью которых размножаются злокачественные клетки.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал, что симптомом рака пищевода может быть дисфагия – ощущение, когда что-то мешает глотать.

По словам специалиста, признаком онкологического заболевания в этом случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Мясников отметил, что со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

