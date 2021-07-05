В Москве выявлено 6 557 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве за последние сутки выявлено 6 557 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

При этом госпитализированы 1 385 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 735 пациентов, скончались от инфекции 106 человек.

За последние сутки в Москве выздоровели 5 648 горожан. Всего число победивших болезнь достигло 1 188 188.

В России за 24 часа подтвердили 24 353 новых случая коронавируса. Всего в стране за период пандемии зарегистрировано 5 635 294 случаев COVID-19.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий. Вакцинироваться в расположенных в городских парках павильонах "Здоровая Москва" можно без предварительной записи.

