22 пациента с коронавирусом скончались в Москве

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В городе скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Уточняется, что всего за время пандемии в городе умерли 3 975 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Оперштабе обратили внимание, что если люди чувствуют любые симптомы ОРВИ, то надо оставаться дома. Важно, чтобы москвичи не занимались самолечением, напоминают в ведомстве.

До этого мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил медиков города за помощь коллегам из других регионов в борьбе с COVID-19.

В России подтверждено 6 736 новых случаев COVID-19. На Москву приходится 650 свежих случаев, на Московскую область – 287, на Санкт-Петербург – 275.

Ранее стало известно, что в Москве сняли часть международного фильма о коронавирусе. Премьера планируется осенью 2020 года.