Названы главные ошибки в сексе

Врач-сексолог Александр Полеев перечислил основные женские ошибки в сексе, передает ИА "НСН".
Он отметил, что излишнее стеснение мешает женщине подсказать мужчине о своих желаниях. При этом главной мужской ошибкой он назвал недостаточное внимание предварительным ласкам. По его словам, мужчины плохо разбираются в женском организме, "поэтому слишком рано приступают к сексу, когда ее организм еще не готов".
Еще одной распространенной женской ошибкой, по словам сексолога, является скованность и скромность. По его словам, девушки стесняются указать своему партнеру на желаемую позу. Он призвал женщин не бояться говорить партнеру о своих предпочтениях и по возможности не соглашаться на секс в некомфортных для них условиях.
Сексолог уточнил, что не стоит также слишком сильно фантазировать на тему серьезности отношений, добавив, что взаимный интерес обычно приходит к партнерам во время регулярного общения.
Ранее телеведущая Елена Малышева поделилась упражнениями для "потрясающего секса". Она посоветовала устраивать свидания в спортзале и заверила в необходимости любых кардиотренировок.
По ее словам, учащение дыхания и ускорение сердечного ритма увеличивает приток крови и тем самым усиливает возбуждение. Телеведущая также упомянула плавание. Она сослалась на исследование Гарвардского университета, где сказано, что пловцы одинаково сексуально активны и в 40, и в 60 лет.
А главным условием гармонии в постели телеведущая назвала совместные тренировки. Она пояснила, что пары, которые это практикуют, реже распадаются.
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