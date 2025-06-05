Площадка центра "Профессии будущего" откроется в Печатниках в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новая крупная площадка центра "Профессии будущего" заработает в Москве в 2025 году. Она будет сконцентрирована на практической подготовке и переобучении по более востребованным профессиям, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Несколько лет назад мы открыли центр "Профессии будущего" и предоставили возможность взрослым людям, а также молодежи, которая еще не выходила на рынок труда, выбрать одну из 75 программ обучения и освоить ее за короткий срок. В этом году у центра появится собственная крупная площадка практической подготовки", – отметила она.

Центр располагается в Печатниках на 9 тысячах квадратных метров. Там откроются 30 мастерских и лабораторий. Он будет готовить 60 видов специалистов для 9 основных сфер экономики. Кроме того, условия в центре будут максимально приближенными к рабочим.

Центр "Профессии будущего" существует в столице с 2022 года. Он предлагает 75 краткосрочных программ обучения, карьерную консультацию и собеседование с потенциальными нанимателями.

Ранее сенатор Ольга Епифанова призвала создавать в России "возрастные" рабочие места. По ее словам, властям нужно не только призывать людей работать дольше, но и заниматься созданием для этого реальных условий, включая крупные программы переобучения, которые были бы адаптированы к современным требованиям и возрастным особенностям.

