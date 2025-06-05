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05 июня, 08:50

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Эксперт Подольская: следующая неделя будет короткой из-за празднования Дня России

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе с 9 по 11 июня

Фото: depositphotos/Rawpixel

Следующая рабочая неделя будет трехдневной в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом РИА Новости заявил эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она уточнила, что граждане будут работать с 9 по 11 июня, а отдыхать – с 12 по 15 июня.

При этом рабочий день сокращается на час при достижении температурой отметки 28,5 градуса, рассказал ранее профессор Вадим Виноградов. При жаре руководство должно оснастить помещения системами кондиционирования воздуха или сократить рабочий день без снижения зарплаты, отметил он.

В свою очередь, депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час с сохранением зарплаты, чтобы матери больше уделяли времени семье. Однако его позицию не разделила член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, которая сказала, что инициатива приведет к гендерному неравенству.

"Вопрос спорный": сокращение рабочей недели допустили в Госдуме

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