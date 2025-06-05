Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Новый сезон проекта "Физкультура" стартует на телеканале Москва 24 с 7 июля. Ведущие Анастасия Арсланова, Митя Казачинский, Максим Шаманин и Алина Гилeва будут соревноваться в различных видах спорта.

Они отправятся на современные городские площадки, встретятся с опытными тренерами столицы и узнают больше о тренировках, правильном питании и выборе спортивной одежды. Кроме того, ведущие опробуют бесплатные сервисы и новые площадки от Москомспорта, которые может посетить каждый москвич.

На протяжении 10 выпусков ведущие будут зарабатывать баллы, с помощью которых смогут заполучить главный приз проекта – спортивную форму.

Телеканал будет показывать эпизоды проекта каждую субботу в 14:15. Повторы выпусков можно будет посмотреть по воскресеньям в 19:15.

Также в столице в рамках проекта "Лето в Москве" пройдут бесплатные тренировки, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. К примеру, 7 и 8 июня горожане смогут посетить занятия по волейболу, баскетболу и танцам.