Москвичам рассказали о погоде 5 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 5 июня, в столице и области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на отметке в 751 миллиметр ртутного столба.

В ночь на понедельник, из-за заморозков в Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действовало до 05:00 5 июня.

Москвичей ожидает нежаркий и засушливый июнь. Среднемесячный температурный фон с трудом будет соответствовать нормальным июньским значениям, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе