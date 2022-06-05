В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 113 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявили 185 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 13 пациентов, выздоровели 148 человек.

Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса, выявленных в России за последние три недели. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.