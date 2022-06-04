Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12:46

В России за сутки госпитализировали 1 493 человека с COVID-19

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за последние сутки госпитализировали 1 493 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 28,7% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 14 субъектах РФ, снижение зафиксировано в 63 регионах.

Всего выявлено 4 101 новый случай коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 82 пациента. После прохождения лечения выздоровели 5 132 человека.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 18 348 065 случаев COVID-19. За это время выздоровели 17 760 326 пациентов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что человек, который переболел коронавирусной инфекцией и сделал прививку несколько раз, при наличии антител может ревакцинироваться через год.

Также по мнению специалиста, если человек не болел, а только вакцинировался, то ревакцинироваться можно через полгода. В свою очередь, если человек только болел и не вакцинировался – тоже через полгода.

В свою очередь, врач призвал проходить ревакцинацию в августе после спада жары, чтобы подготовиться к осеннему эпидсезону.

Гинцбург анонсировал вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 6 до 11 лет

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать