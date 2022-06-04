В России за сутки госпитализировали 1 493 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России за последние сутки госпитализировали 1 493 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Это на 28,7% меньше показателя предыдущего дня, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 14 субъектах РФ, снижение зафиксировано в 63 регионах.

Всего выявлено 4 101 новый случай коронавируса. От последствий инфекционного заболевания скончались 82 пациента. После прохождения лечения выздоровели 5 132 человека.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 18 348 065 случаев COVID-19. За это время выздоровели 17 760 326 пациентов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что человек, который переболел коронавирусной инфекцией и сделал прививку несколько раз, при наличии антител может ревакцинироваться через год.

Также по мнению специалиста, если человек не болел, а только вакцинировался, то ревакцинироваться можно через полгода. В свою очередь, если человек только болел и не вакцинировался – тоже через полгода.

В свою очередь, врач призвал проходить ревакцинацию в августе после спада жары, чтобы подготовиться к осеннему эпидсезону.

