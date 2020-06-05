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Общество

05 июня, 21:52

Мурашко назвал число находящихся в больницах пациентов с COVID-19

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

126,5 тысячи пациентов с коронавирусом или подозрением на него находятся в российских медицинских организациях, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, 3 460 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин заявил, что Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает вопрос наличия инфекционных коек на случай второй волны коронавируса.

На круглом столе "Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы" он отметил, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить.

Камкин обратил внимание, что положение в регионах отличается, поэтому ограничения снимают, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном месте.

За последние сутки в РФ подтверждено 8 726 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. На Москву приходится 1 855 новых случаев, на Московскую область – 762. В Санкт-Петербурге отмечено 378 случаев.

Что говорится о COVID-19 в новых рекомендациях Минздрава

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