В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят работу с 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Речь идет об объектах розничной торговли с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и с отдельным уличным входом для посетителей. Концентрация людей в них должна быть не более 1 человека на 4 квадратных метра площади и закрытых примерочных зон.

В это число не входят объекты, находящиеся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров.

По предварительной записи разрешается работать организациям-застройщикам, которые продают жилье, а также компаниям, которые ведут розничную продажу автомобилей. В таких местах должно находиться не более 10 посетителей и проводиться регулярная дезинфекция. Тестовые поездки отменяются.

В Петербурге выявлено 17 822 случая коронавируса. По этому показателю он уступает только Москве и Подмосковью. Выздоровели 7 076 человек, умер 291.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин сообщил, что Москва прошла пик роста заболеваемости коронавирусом. Он обратил внимание, что ситуация в каждом регионе разная, поэтому ограничения снимают, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном месте.