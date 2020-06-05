Священники рассказали, сколько главные храмы Москвы смогут принять прихожан на Троицу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Храм Христа Спасителя на Троицу (7 июня) готов вместить 300 человек. Богоявленский Собор в Елохове одновременно сможет посетить порядка 150 прихожан, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных священников.

Оба кафедральных храма заработали 2 июня после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Остальные церкви в Москве откроются 6 июня.

В секретариате Богоявленского собора в Елохове агентству уточнили, что в первый день после открытия в соборе было не более 60 человек, 4 июня – около 120.

Если 6-7 июня людей придет больше, чем позволит вместить храм с учетом санитарных норм, для прихожан по возможности организуют трансляцию богослужения на прихрамовой территории.

В храме Христа Спасителя также обещают запустить трансляцию богослужений на уличных мониторах на Волхонке.

Сейчас прихожане и сотрудники храма пользуются масками и перчатками, на полу есть разметка, люди соблюдают дистанцию и за этим следит охрана.

Ранее иеромонах РПЦ Дмитрий Першин призвал верующих избегать паломничеств до преодоления пандемии коронавируса.