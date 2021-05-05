В Госдуме рассказали о готовящих беспорядки в РФ иностранных центрах

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В поле зрения комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне находится около 10 иностранных центров, проводящих тренинги для граждан РФ за границей.

Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram, по возвращении в Россию выпускники центров становятся организаторами незаконных акций и беспорядков.

Также они пропагандируют наркотики и вовлекают несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность. Всего комиссия располагает данными о 40 россиянах.

Ранее группа депутатов Госдумы – членов комиссии внесла в ГД пакет законопроектов, направленных на противодействие проникновению в РФ нежелательных организаций.

В частности, они предусматривают запрет на участие в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности запрещенных в РФ экстремистских организаций.