США предостерегли РФ от прекращения работы "Радио Свобода"

02:36
Фото: depositphotos/izanbar
США ответят на возможные шаги по прекращение работы в России финансируемой Вашингтоном радиостанции "Радио Свобода", которая признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом.
По мнению представителя Госдепартамента Неда Прайса, "Радио Свобода" является источником "объективных новостей", а также важным "связующим звеном" между США и РФ.
На брифинге Прайс напомнил, что глава Госдепа Энтони Блинкен ранее обсуждал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг радиостанции.
"В беседах с российскими коллегами мы продолжим поднимать вопрос "Радио Свобода", свободы слова в РФ, <...> прав человека в более широком смысле", – сказал представитель Госдепа..
До этого в Роскомнадзоре сообщили, сумма штрафов за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, наложенных на "Радио Свобода", превысила 79 миллионов рублей.
В пресс-службе ведомства отметили, что в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" составлено 466 протоколов об административном правонарушении.
Маркировка на территории России материалов СМИ, выполняющих функции иноагента, призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва расценивает претензии Вашингтона из-за решения суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы как вмешательство в работу российской судебной системы.
Она напомнила, что "штрафам предшествовали многочисленные предупреждения со стороны профильных органов власти, которые в этих медиаресурсах просто игнорировали".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: