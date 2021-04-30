США предостерегли РФ от прекращения работы "Радио Свобода"

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США ответят на возможные шаги по прекращение работы в России финансируемой Вашингтоном радиостанции "Радио Свобода", которая признана Минюстом РФ СМИ-иноагентом.

По мнению представителя Госдепартамента Неда Прайса, "Радио Свобода" является источником "объективных новостей", а также важным "связующим звеном" между США и РФ.

На брифинге Прайс напомнил, что глава Госдепа Энтони Блинкен ранее обсуждал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг радиостанции.

"В беседах с российскими коллегами мы продолжим поднимать вопрос "Радио Свобода", свободы слова в РФ, <...> прав человека в более широком смысле", – сказал представитель Госдепа..

До этого в Роскомнадзоре сообщили, сумма штрафов за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, наложенных на "Радио Свобода", превысила 79 миллионов рублей.

В пресс-службе ведомства отметили, что в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" составлено 466 протоколов об административном правонарушении.

Маркировка на территории России материалов СМИ, выполняющих функции иноагента, призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва расценивает претензии Вашингтона из-за решения суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы как вмешательство в работу российской судебной системы.

Она напомнила, что "штрафам предшествовали многочисленные предупреждения со стороны профильных органов власти, которые в этих медиаресурсах просто игнорировали".