Жителей столицы предупредили о грозе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье до четверга, 7 мая. Как сообщает Гидрометцентр, погода потенциально опасна из-за порывистого ветра и грозы.

Во вторник, 5 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Днем ожидается до 22 градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до 11 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет в истории.