Дождь и мокрый снег ожидаются в Москве 5 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в субботу, 5 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 6 до 8 градусов тепла, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

На фоне неблагоприятных погодных условий в городе объявили желтый уровень погодной опасности.

Всплески тепла и майская погода вернутся в Россию во второй половине апреля, сообщал ранее синоптик Евгений Тишковец. Он уточнял, что температура придет в климатическую норму с температурой воздуха от 10 до 15 градусов тепла. Он также уточнил, что метеорологическая весна в центральной части страны наступила раньше на три недели.