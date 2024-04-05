Депутат Чаплин предупредил дачников о штрафах за постройки рядом с чужим забором

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 2024 году дачников могут оштрафовать за некоторые незаконные постройки, в том числе рядом с забором соседей. Об этом сообщил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

"В случае нарушения суд может обязать устранить нарушения, то есть снести постройку", – цитирует его РИА Новости.

Штраф за незаконные постройки на участке для физлиц составит до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 1 миллиона рублей.

Согласно принятым правилам, минимальное расстояние от жилого дома до границ соседнего участка должно составлять 3 метра, до содержащей скот постройки и до высоких деревьев – 4 метра. При этом размер растения не должен превышать высоту трехэтажного дома.

Вдобавок Чаплин отметил, что штраф может грозить и за мытье машины за забором. Его стоимость составляет до 5 тысяч рублей.

Между тем получить штраф также можно за сожжение мусора на дачном участке. Такой штраф придется заплатить именно за неправильное сжигание мусора, а также за разведение костра с токсичными и строительными отходами.

