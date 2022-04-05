Педиатр рассказала об опасности детских сиропов от кашля

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Детский сироп от кашля может быть опасен, заявила врач-педиатр Мария Евдокимова. Дело в спазме бронхов, который способны вызвать муколитические средства, сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, активная выработка слизи и ее разжижение могут привести к воспалительному процессу. В группе риска оказываются дети в возрасте до трех лет, поскольку они еще не умеют правильно откашливаться.

"В результате происходит скопление избыточного количества слизи, слизь не выводится, может случиться повторное инфицирование или начаться осложнение. Получается, что узкие детские бронхи мы еще больше забиваем мокротой и делаем только хуже", – пояснила педиатр.

Евдокимова отметила, что прием муколитиков грозит и другими побочными эффектами, что доказано многочисленными исследованиями. Например, препараты способны вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта и лихорадку.

Использовать сиропы от кашля врач порекомендовала в редких случаях при необходимости, когда у человека очень трудно отделяется мокрота.

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