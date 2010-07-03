Владимира Путина ознакомили с исследованием Росстата об условиях жизни россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что Росстат предоставил разъяснения по поводу своего исследования, однако в Кремле по-прежнему удивлены использованными в нем критериями.
"Но я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, по которым проводится это научное или социологическое изыскание. Почему именно обувь? Видимо, это какой-то говорящий параметр", – цитирует Пескова "Интерфакс".
Также он рекомендовал не рассматривать эти исследования с прикладной точки зрения, отметив, что они больше носят академический характер.
Ранее СМИ со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что доход российской семьи, чтобы "свести концы с концами", должен составлять 58,5 тысячи рублей. Подавляющее большинство семей (79,5%) признались, что сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. Треть (35,4%) заявили, что не имеют средств на покупку каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет объяснение информации о нехватке у россиян денег на обувь. В Росстате позже отметили, что "комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований" в стране. Методику создавали совместно с лучшими экспертами. В рамках исследования в прошлом году опросили 60 тысяч домохозяйств.
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян по требованию Кремля
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