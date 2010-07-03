В выходные в столице потеплеет до +11 градусов

Облачная погода и небольшие дожди ожидаются в восточной части Подмосковья в выходные. Виной тому – циклон, который расположится к востоку от столицы, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".
На западе Подмосковья и в центре столицы сохранится переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы составит +9... +11 градусов.
Будет дуть слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление в выходные будет повышенным. В субботу ожидается 755 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – 751.
Днем в пятницу, 5 апреля, температура в столице составит 6–8 градусов тепла. Возможны небольшие осадки, но они будут локальными. В ночь на субботу температура может опуститься до нуля градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к концу следующей недели снег в подмосковных лесах, вероятнее всего, растает.
"Утро": небольшой дождь возможен в столице 5 апреля
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