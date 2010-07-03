Переменная облачность и небольшие осадки ожидаются в пятницу

Облачная погода с прояснениями и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице температура составит 6–8 градусов тепла. Возможны небольшие осадки, однако локальные. В ночь на субботу температура может опуститься до нуля градусов.
Ветер северный, северо-восточный с порывами 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 3–8 градусов тепла. В ночь на субботу может опуститься до отметки минус 3 градуса.
Согласно прогнозам синоптиков, в начале следующей недели москвичей ждет уже теплая и солнечная погода. Предполагается, что небо над городом будет ясным. Дожди пройдут лишь местами во вторник, 9 апреля.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к концу следующей недели снег в подмосковных лесах, вероятнее всего, исчезнет.
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