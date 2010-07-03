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16:14

Москвичам пообещали теплую и солнечную погоду в начале следующей недели

общество погода

16:14

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в начале следующей недели ожидается теплая и солнечная погода. По прогнозам синоптиков будет больше солнца, а осадки пройдут лишь местами, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что небольшие осадки возможны во вторник.

"Ночью небольшой плюс, по области около нуля. Днем станет немного теплее, к середине недели воздух будет прогреваться до плюс 8–13. Это примерно на пару градусов выше средних многолетних значений", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу к региону с юга приблизится циклон, его влияние сохранится и в выходные. В ближайшие дни местами могут пройти осадки. В выходные днем в столице плюс 8–10, в Московской области – плюс 5–10.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что снег в подмосковных лесах должен растаять уже к середине апреля. Он отметил, что сейчас солнце такое же, как в первой декаде сентября, и дал прогноз, что к середине апреля снег в лесу уже сойдет.

Также в Москве раньше обычного начался сезон цветения аллергенных растений. Аллергикам рекомендовали начать прием профилактических препаратов.

"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в конце недели

общество погода

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