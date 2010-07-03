Названа доля обращающихся к экстрасенсам россиян

В 2018 году более 2% жителей России, нуждавшихся в медицинской помощи, предпочли врачам целителей, знахарей, гомеопатов и экстрасенсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Сами посетители экстрасенсов, которые участвовали в исследовании, объяснили свой выбор недоступностью качественной медицинской помощи и страхом.
Оказалось, что из тех, кому требовалось лечение, к врачу не пошел каждый третий. В основном к магам шли люди, которые давно не работают по причине тяжелой болезни. А вот беременные женщины, мамы в декрете и студенты почти не обращались за услугами экстрасенсов.
При этом выяснилось, что традиционной медицины сторонятся 39,2% женщин и 31,1% мужчин. Болшинство из них занимаются самолечением и посещают знахарей.
К альтернативной медицине граждан толкает недоверие к врачам и низкая информированность. По словам члена профильного комитета Совета Федерации Владимира Круглого, причиной также может быть отсутствие подходящих больниц в регионе. А иногда выбор в пользу колдунов делают из-за страха.
"Люди хотят верить в чудо. К сожалению, и в моей практике было такое, когда пациента можно было бы спасти, если бы он сразу обратился к врачу, а не к знахарю или гомеопату", – рассказал Круглый.
Нередко в роли экстрасенсов выступают мошенники, которые убеждают людей, что на них висит порча. В феврале жертвой такого обмана стала столичная пенсионерка. Ее вынудили отдать 750 тысяч рублей за обряд.
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