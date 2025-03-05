aif.ru: продавец назвала фарш самым опасным товаром в супермаркетах

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Мясной фарш на прилавках российских магазинов может быть опасен для покупателей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на бывшую сотрудницу нескольких крупных торговых сетей.

По ее словам, фарш, который выпускается супермаркетом, изготавливается для того, чтобы избавиться от неликвидированной продукции. В лучшем случае, как она утверждает, его делают из мяса с большим количеством жил.

В некоторых случаях в фарш могут добавлять ингредиенты, которые не имеют отношения к мясу: кожа, куриные желудки, свиное сало. При этом она подчеркнула, что из испортившегося мяса никто не будет делать фарш, так как соответствующий запах будет сложно устранить.

Продавец порекомендовала купить простой кусок мяса и самостоятельно перекрутить его в мясорубке.

Если у человека есть доказательства, что он приобрел товар с опасным веществом, то в этом случае глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов посоветовал обратиться в Роспотребнадзор и в прокуратуру, чтобы привлечь производителя к ответственности.

По словам эксперта, чтобы взыскать компенсацию за моральный или физический вред, можно обратиться в суд. Если имеется медзаключение о взаимосвязи вреда здоровью и потребления продукта, то можно вернуть потраченные на товар деньги и на устранение последствий вреда здоровью.

