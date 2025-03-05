Облачная погода и мокрый снег ожидаются в Москве 5 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ожидают москвичей в среду, 5 марта. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от 0 до 5 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Синоптик Александр Ильин ранее спрогнозировал до 10–12 градусов в конце этой недели в Москве. Причем плюсовые значения ожидаются и в ночные часы, а атмосферное давление в городе начнет расти после 6 марта.

Вместе с тем метеоролог Евгений Тишковец не исключил рост температуры до отметки в плюс 14 градусов в Москве в ближайшие выходные. В связи с этим он предположил установление нового рекорда для 8 марта, который был зафиксирован в 2020 году. Тогда температура воздуха поднялась до плюс 8,6 градуса.

