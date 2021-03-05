Смертность в России в январе выросла на 33,9%

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В январе 2021 года в России на 33,9% увеличилась смертность в сравнении с показателями начала 2020 года. Всего умерли 219,8 тысячи человек, говорится в опубликованных данных Росстата.
Уточняется, что на 67,9 тысячи человек увеличилась естественная убыль населения. К примеру, в начале прошлого года оно сократилось на 45,2 тысячи человек, а в январе текущего – на 113,1 тысячи.
К слову, младенческая смертность в начале этого года сократилась на 1,3%.
По данным Росстата, в январе 2021 года в России родилось около 106,6 тысячи детей, что на 10,3% ниже прошлогодних показателей. А в сравнении с декабрем 2020 года снижение составило 17,6%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице младенческая смертность снизилась почти на 60% за прошедшие годы. Он подчеркнул, что в городе последние годы система родовспоможения прошла большую трансформацию.
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