В РЖД планируют запустить скоростные поезда Москва – Ярославль

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Компания "Российские железные дороги" планирует ввести скоростные поезда следованием Москва – Ярославль. На данном маршруте планируется запустить "Ласточки", рассказали в пресс-службе РЖД.

"Возможность и сроки запуска скоростного электропоезда "Ласточка" в направлении Ярославля в настоящее время прорабатываются", – говорится в сообщении.

Губернатор области Дмитрий Миронов заявлял, что такие поезда будут запущены в ближайшее время. По его словам, власти Ярославской области уже обсуждали возможность запуска "Ласточки" в Москву и в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что дополнительные "Ласточки" пустят между Москвой и Санкт-Петербургом. Такое решение было принято из-за повышенного спроса на эти направления.