Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Дополнительные "Ласточки" запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в праздничные дни в марте. Об этом говорится на сайте ОАО "РЖД".

Такое решение было принято из-за повышенного спроса на эти направления. Из Москвы 6 и 8 марта скоростные поезда будут отправляться в 16:53, а прибывать в Санкт-Петербург в 00:45. Они проследуют с остановками в Твери, Вышнем Волочке, Бологом и Чудове.

Из Санкт-Петербурга в Москву составы отправятся 6, 7, 9 марта в 11:35. В столицу они прибудут в 18:17. 6 марта остановки остановки запланированы в Чудове, Малой Вишере, Окуловке, Бологом и Твери. А 7 и 9 марта добавится еще одна остановка – Угловка.

Продажа билетов на поезда "Ласточка" уже открыта во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что в Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.

