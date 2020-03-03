Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:23

Дополнительные "Ласточки" запустят между Москвой и Санкт-Петербургом

транспорт общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Дополнительные "Ласточки" запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в праздничные дни в марте. Об этом говорится на сайте ОАО "РЖД".

Такое решение было принято из-за повышенного спроса на эти направления. Из Москвы 6 и 8 марта скоростные поезда будут отправляться в 16:53, а прибывать в Санкт-Петербург в 00:45. Они проследуют с остановками в Твери, Вышнем Волочке, Бологом и Чудове.

Из Санкт-Петербурга в Москву составы отправятся 6, 7, 9 марта в 11:35. В столицу они прибудут в 18:17. 6 марта остановки остановки запланированы в Чудове, Малой Вишере, Окуловке, Бологом и Твери. А 7 и 9 марта добавится еще одна остановка – Угловка.

Продажа билетов на поезда "Ласточка" уже открыта во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что в Международный женский день представительницы прекрасного пола смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы и Московской области. Бесплатным в том числе будет проезд в электричках, за исключением поездов "Аэроэкспресса" до аэропортов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика