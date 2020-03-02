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Политика

14:11

Несовершеннолетних могут не высаживать из транспорта за безбилетный проезд

транспорт политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что законопроект, запрещающий высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд, получил одобрение правительства, сообщает "Интерфакс".

Он указал на то, что высадка граждан, не достигших 16-летнего возраста, посреди дороги без сопровождения взрослых идет вразрез с правилами безопасности.

Жуков рассказал, что год назад эта тема поднималась во время заседания общественного совета проекта "Безопасные дороги". Именно тогда, по словам Жукова, появилась идея этого законопроекта.

Ранее РЖД представил новые вагоны с повышенным уровнем комфорта. Они будут курсировать по маршруту Москва – Владивосток.

Кроме того, на Московском центральном кольце женщины смогут работать помощниками машиниста.

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