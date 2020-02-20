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Общество

10:51

РЖД представили пассажирский вагон с душем и USB

общество транспорт

Фото: ТАСС/пресс-служба АО "Трансмашхолдинг"

РЖД представили новые пассажирские вагоны, которые будут курсировать по маршруту Москва – Владивосток, сообщает РИА Новости.

В двухвагонных сцепах для пассажиров будет обеспечен высокий уровень комфорта. В частности, в поезде разместят вендинговые автоматы, в которых можно будет самостоятельно приобрести продукцию. Туалетные комнаты будут оснащены сенсорными экранами для подачи воды и мыла, а также электросушилками для рук.

Специалисты продумали и пространство купе, чтобы оно было максимально удобное для пассажиров. Так, в нем будет столик-трансформер, а рядом с местами расположат порты USB и розетки. Окно можно будет занавесить солнцезащитными и светонепроницаемыми шторами. Также пассажиры смогут самостоятельно контролировать температурный режим в купе.

Поезд, состоящий из новых вагонов, отправится в первый рейс в ночь с 20 на 21 февраля. Пассажиры проведут в пути 160 часов.

Также РЖД с 1 марта запустят пилотный проект по обучению профессии "помощник машиниста" для женщин. Наиболее успешные кандидатки смогут приступить к работе на поездах "Ласточка" в 2021 году.

Ранее сообщалось, что право на пожизненный бесплатный проезд в поездах получат ветераны Великой Отечественной войны.

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