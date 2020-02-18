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Общество

18 февраля, 17:06

Дополнительные поезда пустят из Москвы в праздничные дни марта

общество транспорт

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Более 90 дополнительных поездов дальнего следования пустят из Москвы в праздничные дни марта, сообщили в пресс-службе РЖД. В компании ожидают, что "пиковой" датой выезда пассажиров станет 6 марта, а датой возвращения – 9 марта.

Дополнительные поезда пустят в Казань, Чебоксары, Саранск, Пензу, Льгов, Ижевск, Иваново, Ярославль, Самару, Ульяновск, Уфу, Челябинск, Оренбург и другие города. Также дополнительные поезда свяжут Санкт-Петербург с Москвой и Ростов-на-Дону с Кисловодском.

При увеличении спроса на билеты могут увеличить количество дополнительных поездов или дополнительных вагонов в уже назначенных составах.

В связи с празднованием Международного женского дня праздники в этом году придутся на 7, 8 и 9 марта. 6 марта не считается предпраздничным, поэтому не будет сокращенным.

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