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Москва 24

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Общество

07:57

Облачная погода ожидает москвичей в четверг

общество погода

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

Облачная погода без осадков установится в Москве и Подмосковье в четверг, 5 марта. Об этом передает сайт "Метеоновости".

Отмечается, что воздействие на погоду продолжит оказывать теплый сектор циклона.

"Температура воздуха в Москве прогреется до 10–12 градусов, по области – от 7 до 12 градусов", – сообщают синоптики.

Уточняется, что днем будет дуть южный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом в некоторых местах возможны усиления до 15 метров в секунду.

Москвичей ранее предупреждали о порывистом ветре. В столице до вечера пятницы был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба. Показатель относительной влажности воздуха составит порядка 80 процентов.

Ранее стало известно, что солнце в Москве за всю зиму светило всего 72 часа. Эксперты отмечали, что недостаток солнечного света сказывается на настроении и самочувствии людей.

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