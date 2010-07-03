Продажу алкоголя в столице ограничат на три дня

В праздничные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, в столице ограничат продажу спиртного и напитков в стеклянной таре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.
В местах, где запланировано проведение массовых мероприятий, ограничения будут действовать с 8 по 10 марта. В ведомстве пояснили, что это должно предотвратить лишнюю агрессию. "Алкоголь наносит вред не только окружающим. Человек сам себе в первую очередь может нанести вред", – напомнили в департаменте.
Отмечается, что ограничения коснутся напитков в стеклянных бутылках, которые продаются в кафе, ресторанах и магазинах рядом с местами празднования.
Ранее флористы назвали стоимость тюльпанов в преддверии 8 Марта. В зависимости от сорта цена одного цветка составит от 35 до 100 рублей.
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