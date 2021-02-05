МВД может получить доступ к телефонным книгам смартфонов – СМИ

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МВД хочет получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов, сообщает "Коммерсант".

Речь идет о мобильном приложении МВД, через которое можно экстренно вызвать полицию. Вскоре там появится сервис для борьбы со звонками мошенников. Для этого пользователю придется дать приложению доступ к своей телефонной книге. Это сделает их полностью открытыми для полиции, но в то же время позволит распознавать звонки с мошеннических номеров.

На внедрение сервиса МВД планируется потратить 63 миллиона рублей. Инициатива правоохранителей может усложнить работу телефонных мошенников. При этом отмечается, что в случае утечки в полиции контакты окажутся в свободном доступе.

Ранее новый вид мошенничества с использованием поддельных сайтов маркетплейсов и курьерских сервисов обнаружили специалисты международной компании Group-IB.

На фейковых сайтах маркетплейсов мошенники выставляют объявления о продаже товаров по низкой цене. После этого продавцы, переведя общение с покупателем в мессенджер, высылают ему ссылку на оплату доставки товара через фейковый сайт. Таким образом, мошенники похищают средства и данные банковских карт пользователей.