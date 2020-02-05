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Общество

16:07

Русский Север остался без северного сияния

общество наука

Фото: ТАСС/Lehtikuva

Жители Русского Севера и туристы увидят северное сияние не раньше чем через пять лет. Виной тому глубокий минимум солнечной активности, рассказал заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимир Обридко в эфире радио Sputnik.

"На Солнце практически нет пятен, и нет никаких событий, которые могли бы привести к полярным сияниям", – отметил эксперт. При этом он не стал исключать полярные сияния, поскольку это сложное явление.

Подобная ситуация происходит на высоких широтах по всему миру. По словам Обридко, шансов увидеть северное сияние больше в Северной Канаде, но и там они будут не сильные.

"Те, кто очень хочет увидеть полярное сияние, пусть зарезервируют себе поездку на какой-нибудь 2025 год. В этот год будет много полярных сияний", – пояснил ученый.

Северное, или полярное, сияние – привычное явление для арктических широт. Этот эффект возникает, когда частицы солнечного ветра достигают атмосферы Земли.

Ранее финские астрономы обнаружили особый вид северного сияния. Оно возникает на высоте 100 километров, когда когда атомы кислорода возбуждаются при взаимодействии с солнечным ветром.

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