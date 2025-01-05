Облачная погода с небольшим снегом ожидается в Москве 5 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и местами небольшим снегом прогнозируется в Москве в воскресенье, 5 января. Также в городе ожидается сильная гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 3 до 5 градусов мороза, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов мороза.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 7 градусов, по области – до минус 10 градусов.

Температура в рождественскую ночь в Московском регионе опустится до минус 8 градусов, однако уже утром на следующий день в столицу придет оттепель. Значения поднимутся до плюс 6 градусов.

По предварительным данным, в первый рабочий день, 9 января, в Москве также будет положительная температура, осадков не ожидается.