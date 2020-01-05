Москвичам посоветовали устраивать дни отказа от соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям Москвы следует устраивать дни отказа от социальных сетей для профилактики эмоционального выгорания. Об этом рассказала врач психиатрической клинической больницы №1 Анастасия Бекетова.

По словам специалиста, высокий ритм жизни в мегаполисе может негативно отразиться на здоровье. "Для профилактики устраивайте себе разгрузочные дни - откажитесь на время от социальных сетей и поглощения информации в целом", – цитирует ее Агентство "Москва".

К признакам эмоционального выгорания относится постоянная усталость, недосып, утомляемость, раздражительность и неспособность испытывать положительное эмоции, подчеркнул Бекетова.

Избежать такого состояния помогут перерывы в работе. "В такой перерыв можно проводить техники мышечного расслабления или организовать минимальную физическую активность", – заключила она.

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